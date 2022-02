Serie A, gli arbitri: a Guida il derby di Milano, Abisso a Roma-Genoa, Orsato per la Lazio

Sono stati designati gli arbitri per la 24esima giornata di Serie A. Il big match di turno, il derby di Milano Inter-Milan in programma sabato 5 alle 18:00, sarà diretto da Marco Guida di Torre Annunziata. L'arbitro per Roma-Genoa è Rosario Abisso di Palermo, a Orsato di Schio invece tocca la gara del "Franchi" Fiorentina-Lazio. Per le partite della domenica, Maurizio Mariani di Roma dirigerà Venezia-Napoli, mentre per Juventus-Verona il

prescelto è Luca Massimi di Termoli.

Roma-Genoa (sabato 5/2 ore 15): Abisso di Palermo

(Valeriani-Capaldo/Miele G.; Nasca, Alassio).

Inter-Milan (sabato ore 18): Guida di Torre Annunziata

(Carbone-Peretti/Marchetti;

Mazzoleni, Ranghetti).

Fiorentina-Lazio (sabato ore 20.45): Orsato di Schio

(Liberti-Mastrodonato/Paterna; Chiffi, Costanzo).

Atalanta-Cagliari (domenica 6/2, ore 12.30): Prontera di

Bologna (Tolfo-Scatragli/

Gariglio; Di Bello, Bindoni).

Bologna-Empoli (ore 15): Cosso di Reggio Calabria (Prenna-Di

Monte/Sozza; Pairetto, Zufferli).

Sampdoria-Sassuolo (ore 15): Maresca di Napoli

(Pagliardini-Vono/Meraviglia;

Dionisi/Giallatini).

Venezia-Napoli (ore 15): Mariani di Roma (De Meo-Rossi

M./Marini; Nasca, Longo).

Udinese-Torino (ore 18): Rapuano di Rimini

(Grossi-Pagnotta/Camplone; Di Paolo, Minelli).

Juventus-Verona (ore 20.45): Massimi di Termoli

(Cipressa-Fiore/Baroni; Doveri, Di Vuolo).

Salernitana-Spezia (lunedì 7/2 ore 20.45):

Valeri di Roma (Raspollini-Di Gioia/Ayroldi;

Maggioni/Meli).