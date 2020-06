Serie A, il calcio si è finalmente ripreso la scena

Il calcio è tornato a far battere i nostri cuori: prima la Coppa Italia, quindi i recuperi della 25esima giornata e infine da oggi,con tutte le squadre finalmente allineate,la definitiva ripartenza del campionato. Non è certo il calcio a cui siamo abituati, l’assenza del pubblico è pesante,toglie calore e cambia ’atmosfera, m ail semplice fatto che il pallone sia tornato a far parte della nostra quotidianità, è il segnale che seppur faticosamente e non senza paure, siamo tornat ia quanto più si avvicina alla normalità. Il campionato riparte e riavvolge il filo. Era l’inizio di marzo, la Lazio incalzaval a Juve,l’Inter era in calo e l’Atalanta volava.Oggi abbiamo una vaga idea su cosa possiamo aspettarci, le partite sin qui disputate ci forniscono qualche indizio, ma non ci sono molte certezze, troppe le incognite, la prosecuzione del campionato è, a tutti gli effetti, un nuovo inizio. Una ripresa toccante e suggestiva come quella di ieri sera a Bergamo, con la squadra di Gasperini fortemente motivata a onorare se stessa e una città spezzata dal virus.La Serie A torna dopo una sosta mai vista e vissuta prima, con un calendario inedito pieno di partite ravvicinate, non ci sono dati e precedenti su preparazione e tenuta fisica, sull agestione della rosa e dei 5 cambi in partita, piuttosto che sull’incidenza del fattore campoe degli infortuni o su come icalciatori riusciranno a gestire concentrazione e fatica tra una gara e l’altra. Sembrano già lontani i tempi delle dispute e dei dispetti, delle prese diposizione e delle lotte di potere che hanno tristemente accompagnato i tre mesi di stop, il calcio giocato si è fortunatamente ripreso la scena, pronto a regalarci una nuova ed appassionante avventura da vivere tutta di un fiato Ultimo aggiornamento: 09:22

