Spagna, il premier Sanchez: «La Liga torna l'8 giugno»

La Liga tornerà in campo nella settimana che comincia l'8 giugno, quindi verosimilmente nel week end del 13-14 giugno. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez: «La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. Il campionato di calcio tornerà dall'8 giugno». Il campionato spagnolo era fermo dal 23 marzo.

La Liga non ha ancora annunciato la data in cui si ricomincerà a giocare ma, come spiegano dalla comunicazione dell'associazione dei club spagnoli, lo farà nei prossimi giorni. Finora è stata indicata come ipotesi per la ripartenza la giornata di venerdì 12 giugno. Il campionato di calcio spagnolo, dopo il lockdown per il coronavirus, ricomincerà dalla 28ma giornata e secondo diverse fonti la prima partita dovrebbe essere il derby fra Siviglia e Betis.

«Siamo molto contenti della decisione, è il risultato del grande lavoro di club, giocatori, allenatori e tutti gli altri soggetti coinvolti. Ma è molto importante seguire le normative sanitarie e l'evolversi della pandemia. Non possiamo abbassare la guardia». È il tweet, pubblicato sul proprio account ufficiale, di Javier Tebas, presidente dell'LFP. Il n.1 della Liga spagnola manifesta la propria soddisfazione dopo l'annuncio del Governo sulla ripartenza della Liga.

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA