Liga, si torna in campo l'11 giugno. Prossima stagione dal 12 settembre

Mancava solamente l’ufficialità e adesso è arrivata anche quella:”La Liga riparte l’11 giugno”. È stato il presidente Javier Tebas a confermarlo in un’intervista rilasciata al quotidiano Marca. Ed ha anche svelato la data d’inizio del prossimo campionato: in Spagna si ripartirà il 12 settembre. Una notizia che completa il quadro dei massimi campionati europei, pronti a ricominciare, e soprattutto a finire prima della ripresa della Champions League fissata ad agosto. Tebas ha anche rimarcato la questione economica, che in questo momento è di fondamentale importanza non solo in Spagna:”E’ importante che la sventura della pandemia non generi una sventura economica - ha spiegato -. C'è molta demagogia, non è questione di avere un cuore oppure no. L'industria è importante, generiamo l'1,37% del Pil, oltre 185mila posti di lavoro diretti”. Anche le perdite per la Liga sono enormi e, secondo Tebas, dovranno essere recuperate in qualche modo: “Il ritorno del campionato non significa che non avremo perdite milionarie. I nostri club perderanno almeno 700 milioni di euro e dovranno essere recuperati”. In ogni caso, ricominciare a giocare, aiuterà in questo senso. Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA