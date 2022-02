Lega Serie A, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi eletto vice presidente

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato eletto vice presidente della Lega Serie A, all'unanimità, nel Consiglio che si è tenuto questa mattina. Era una carica vacante da tempo, ma ora - viste le dimissioni di Paolo Dal Pino - sarà Percassi a essere presidente reggente a partire dall'assemblea convocata a Palazzo Parigi a Milano lunedì 7 febbraio. Primo appuntamento per provare a eleggere il nuovo numero uno di via Rosellini. I club da quel momento avranno 45 giorni di tempo per individuare un profilo che metta tutti d'accordo. Dalle società filtra ottimismo che nel giro di due settimane tutto possa essere risolto (senza dimenticare l'ultimatum della Figc per adeguare lo Statuto, entro martedì 15 febbraio, ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale lo scorso novembre. Altrimenti scatterà il commissariamento). Nelle prime due votazioni serviranno 14 voti. Dalla terza, invece, serve la maggioranza semplice (11 voti). E sono in tanti a pensare che Claudio Lotito, presidente della Lazio, possa imporre un suo candidato. Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Gaetano Blandini, da poco eletto consigliere indipendente.

