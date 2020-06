La Lega Pro, in una nota, comunica di aver ricevuto la rinuncia a partecipare ai play off, entro il termine di oggi alle ore 19 previsto dal CU 209 FIGC, dai seguenti club: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e la lombarda Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente di Coppa Italia. Ultimo aggiornamento: 20:58

