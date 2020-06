Juve-Milan, i bianconeri rimborsano i biglietti. Ecco come fare per riavere i soldi

A poche ore dalla sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, il club bianconero ha annunciato le modalità di rimborso dei biglietti. La gara, rinviata dallo scorso 4 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus, si disputerà a porte chiuse e migliaia di persone non potranno entrare allo stadio, nonostante avessero acquistato il tagliando.

A partire dal 16 giugno verranno attivate le procedure di rimborso: i tifosi che hanno acquistato il biglietto sul sito web Sport.ticketone.it o tramite il call center Ticketone, otterranno automaticamente e senza necessità di richieste; i tifosi che hanno acquistato il biglietto in ricevitoria dovranno accedere alla pagina dedicata ai rimborsi per biglietti punti vendita sul sito Ticketone.it e seguire la procedura; i soci iscritti ad un Official Fan Club che hanno acquistato il singolo biglietto, si dovranno rivolgere al proprio Club; i tifosi che hanno acquistato tramite Fan Service Juventus riceveranno indicazioni su come procedere tramite e-mail dedicata. Ultimo aggiornamento: 19:51

