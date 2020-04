Coronavirus, la Uefa: prima i campionati, Champions e Europa League in luglio e agosto

Sono state sospese le amichevoli delle nazionali previste a giugno, che potrebbero essere giocate più avanti. La decisione è stata presa nella riunione fra la Uefa e i segretari generali delle 55 federazioni per fare spazio ai calendari dei campionati nazionali, della Champions e dell'Europa League, che si intende portare a termine dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. Dal vertice è emerso l'orientamento di far disputare anche a luglio e agosto le coppe europee, che comunque la Uefa vuole concludere anche se qualche campionato non dovesse ripartire.

