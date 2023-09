Calcio. I destini opposti dei fratelli Gidoni: Giacomo tira giù gli scarpini dal chiodo e torna in campo

Aveva appeso gli scarpini al chiodo 4 anni fa. Ma oggi, da quel chiodo, ha deciso di tirarli giù di nuovo. Un addio soltanto provvisorio: Giacomo Gidoni tornerà in campo, nel prossimo campionato; indossando, stavolta, il bianco e il nero – colori che, da juventino, certo non disprezzerà - del Nogarè, la vivace squadra del capoluogo, l’anno scorso approdata in Seconda. Gidoni aveva salutato il calcio giocato 4 anni fa, per diventare subito uno dei dirigenti di punta nel suo Cavarzano, di cui è stato capitano, dopo più di un decennio passato a difenderne i colori in campo. Direttore sportivo prima, team manager poi, nell’era targata Massimiliano Parteli. Certo, a Cavarzano, di Gidoni sentiranno quest’anno parecchio la mancanza, se non altro perché è stata in gran parte sua la mano che ha scritto una tra le pagine più importanti nella storia del club, il volo inaspettato dalla Prima categoria (vinta nel suo ultimo anno da calciatore, il 2019) alla salvezza in Eccellenza della stagione scorsa.



RICONGIUGIMENTO SFIORATO

È un ritorno al passato che, per un soffio, non sfiora perfino il clamoroso. Perché, se Giacomo ritroverà un lunghissimo gruppo di amici con i quali, proprio al Cavarzano, ha condiviso parecchie stagioni (oltre al direttore sportivo Alessandro Gavarretti e al mister Enrico Barp, trova gli ex-compagni Soldano, Salvador e Iannuzzi, per citare solo gli ultimi in ordine di tempo) per un soffio non ritroverà invece suo fratello Giovanni, che proprio al Nogarè giocava fino all’anno scorso. Per uno che ha deciso di riprendere a giocare, l’altro ha invece scelto, proprio quest’anno, di smettere. E così sfuma la suggestione più caratteristica: non si riformerà quella storica coppia di fratelli che tanto ha appassionato il calcio bellunese, specialmente nel periodo (11 anni fa, era il 2012) in cui entrambi vestivano la casacca giallorossa, in Promozione, portando in dote Giovanni parecchia fantasia e tutta la sua ispirazione, quando la palla gli transitava tra i piedi (e anche diversi gol, per la verità) e Giacomo la sua instancabile corsa e concretezza sia sulla corsia esterna che sul fronte difensivo.



L’ECLETTICO

Il Nogarè ha presentato il neoacquisto sui social (assieme alla foto di rito, dopo la firma) come una punta capace di giocare spalle alla porta, ma, in carriera, Giacomo, è via via arretrato a ricoprire anche i ruoli di esterno di centrocampo e infine di terzino.

In attesa di sapere la collocazione che mister Barp gli assegnerà nello scacchiere (finora, nelle prime due partite di Coppa Veneto, non è stato schierato) c’è da credere che, in qualunque parte del campo lo inserirà, si tratterà comunque di una buona dose di esperienza - oltreché di positività - per tutto il gruppo bianconero; gruppo che, con un acquisto del genere, sembra proprio deciso a voler stupire in questa stagione.