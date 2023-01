Morto a 72 anni l'allenatore di calcio Fernando Guaraldo

FRATTA POLESINE - Lutto nel mondo del calcio polesano. È morto a 72 anni Fernando Guaraldo, competente e stimato allenatore di settori giovanili, con i quali aveva ottenuto importanti successi e formato decine di calciatori nella Villanovese, nella Fiessese e in altre società. Un autentico maestro dic alcio per i suoi ragazzi. Era componente del direttivo provinciale dell’Aiac (Associazione italiana allenatori di calcio), con la quale poche settimane fa aveva completato a Saguedo di Lendinara uno dei corso di abilitazione Uefa per nuovi tecnici.

Guaraldo viveva a Ramedello, frazione di Fratta Polesine. Era un infermiere professionale in pensione. Da tempo soffriva di una malattia cronica polmonare. Era stato ricoverato per un’embolia all’ospedale di Rovigo. Sembrava si stesse riprendendosi, invece stanotte la situazione è precipitata ed è deceduto. I funerali si svolgeranno in chiesa a Villanova del Ghebbo una volta eseguita l’autopsia. Lascia la moglie Giulia, il figlio Mirko e i nipoti ai quali vanno le condoglianze del Gazzettino.