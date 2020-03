«Lo sport come volano per far ripartire anche il Paese» questo il progetto, almeno nelle intenzioni, del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che ieri ha partecipato alla Giunta straordinaria del Coni chiedendo, in un momento molto difficile, «massima condivisione e unione». Gli ha fatto eco il presidente del Coni, Giovanni Malagò sottolineando che «si naviga a vista e che le risorse non potranno esserci per tutti». E così le singole federazioni hanno già fatto un piano per rientrare...

Ultimo aggiornamento: 15:01

