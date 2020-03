Dilettanti, stop fino al 3 aprile. Allenamenti, controlli per il rispetto dell norme di sicurezza

Come anticipato stamane dal Messaggero, lo stop dell'attività dilettantistica viene prolungato al 3 aprile. Annullato il Torneo delle Regioni di calcio a 5 e le finali Nazionali del campionato Juniores Regionale. Chiuse al pubblico le sedi dei Comitati Regionali della Lnd e della stessa Lnd.

per quanto concerne gli allenamenti si deve far riferimento a quanto disposto dal Decreto Legge dell'8 marzo scorso che riporta l'attuazione di sanzioni per chi non le rispetta (controlli sono già stati attivati con pensati ripercussioni economiche e/o penali).

Ultimo aggiornamento: 16:27





