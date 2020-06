Dilettanti: passano le prime, una retrocessione in Eccellenza, bloccate negli altri campionati

Si puó finalmente festeggiare. E´ terminato il Consiglio della Lega Nazionali Dilettanti che ha dettato le linee per la conclusione dei campionati organizzati dai Comitati Regionali. Nessuna vera novità, con la conferma di ciò che aveva dettato la FIGC, possibilità di iscriversi al campionato superiore per tutte le prime in classifica dalla Promozione alla Seconda Categoria, contando anche gli ex aequo.



In Eccellenza dunque Pescantina Settimo, Fc Bassano 1903, San Giorgio in Bosco e l’Opitergina, che possono festeggiare sui social il traguardo raggiunto. I primi a gioire proprio i giallorossi guidati da Maino, che sulle proprie pagine di instagram scrivono “E’ ufficiale: Fc Bassano 1903 ha vinto il Campionato 2019/20 di Promozione e il prossimo anno… sarà Eccellenza! -comunica la società giallorossa ai piedi del Grappa - Avremmo voluto festeggiare con tutti voi dopo una vittoria sul campo. E' andata diversamente ma siamo comunque felici per aver raggiunto la seconda promozione in due anni”.



Oltre alle promozioni, decise anche le retrocessioni, bloccate dalla Promozione alla Seconda categoria, a meno di problematiche di societá per “situazioni di vacanza di organico e, comunque, in presenza di situazioni particolari che hanno caratterizzato la stagione che si sta per concludere”. In ogni caso, bisognerà passare dai singoli comitati regionali, con l’ultima parola al prossimo Consiglio Federale della FIGC.



Passano le prime, niente retrocessioni, tranne per l’Eccellenza, dove l’ultima classificata di ogni girone scenderà di categoria, decisione che apre anche ad eventuali ripescaggi. Una stori infinita, Consigli Federali, riunioni, ma alla fine la decisione è presa: le prime saranno promosse, al via i festeggiamenti. Ultimo aggiornamento: 20:49

