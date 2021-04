Esonerato Pagan, il nuovo allenatore del Delta Porto Tolle è Gherardi

PORTO TOLLE . Il nuovo allenatore del Delta Porto Tolle è Enrico Gherardi. Nella serata di giovedì primo aprile, intorno alle ore 23, la società ha comunicato ufficialmente l'esonero di Andrea Pagan in seguito alla sconfitta subita per 2-0 nel pomeriggio dalla squadra contro il Caldiero Terme, nel 27° turno del campionato di calcio di serie D. La decisione era nell'aria fin dal termine del match. La famiglia Visentini, proprietaria del club, sembrava incerta fra la fiducia a termine e l'esonero, ha scelto questa seconda soluzione.

Gherardi, classe 1983, era l'allenatore in seconda, nonchè uno degli attaccanti della squadra. Nella vita privata è il compagno del direttore generale Lorenza Visentini, i due hanno avuto di recente un figlio, Alberto. Domenica scorsa aveva sostituito Pagan in panchina, perchè squalificato, conducendo il Delta alla vittoria 2-0 a Montebelluna. In carriera Gherardi è stato il bomber più prolifico della società biancazzurra con oltre 70 reti.