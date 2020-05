Torino, un calciatore trovato positivo: è asintomatico e in isolamento

Brutte notizie per il Torino, dopo i primi test per la ripresa degli allenamenti. Un giocatore, di cui la società al momento non specifica il nome, è risultato positivo al Coronavirus. “Nel corso dei primi esami medici effettuati dai calciatori del Torino FC - si legge nel comunicato -, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”. Il giocatore sarà sottoposto a regime di isolamento con esami specifici e tamponi scadenzati fino al doppio negativo in 48 ore. Ovviamente per lui niente allenamenti fino a guarigione avvenuta. Ultimo aggiornamento: 19:11

