Milan, si scalda Tomori: Pioli pensa di lanciarlo dall'inizio. Out Ibrahimovic, c'è Giroud

Galvanizzato dalla rimonta vittoriosa nel derby (sabato 5 febbraio, doppietta di Giroud a replicare il vantaggio interista firmato da Perisic), il Milan vuole guadagnarsi le semifinali di Coppa Italia. Per farlo Stefano Pioli dovrà eliminare il suo passato, la Lazio, allenata nel biennio 2014-2016. Oggi la squadra è tornata a lavorare sul campo, dopo essersi allenata in palestra ieri a causa del forte vento che soffiava sulla Lombardia (le raffiche hanno raggiunto anche i 100 km/h). I principali dubbi del tecnico rossonero sono quelli relativi a Tomori e Tonali. L’inglese ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e potrebbe anche partire dall’inizio con Romagnoli (Kalulu in panchina). Invece, il centrocampista avrà accanto Kessie, che arretra il suo raggio d’azione dopo aver giocato trequartista nel derby contro l’Inter. Come terzino destro è in vantaggio Florenzi; a sinistra ci sarà Theo Hernandez, squalificato contro la Sampdoria in campionato (domenica 13 febbraio, ore 12.30) a causa dell’espulsione rimediata nei minuti finali con i nerazzurri. In attacco è ancora out Ibrahimovic («Zlatan è un leone in gabbia. Il suo ruolo è quello di sostenere la squadra in campo anche se domani non ci sarà», ha detto Pioli a Mediaset), mentre Rebic andrà in panchina. Sarà ancora Giroud a guidare il Milan: «Incontreremo una squadra allenata molto bene con giocatori di grande qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello. Dobbiamo cercare di chiudere gli spazi e creare soluzioni offensive per mettere in difficoltà i nostri avversari e arrivare in fondo alla competizione», ha concluso l’allenatore.

