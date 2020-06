Uefa, Final Eight Champions a Lisbona, in Germania l'Europa League. Roma-Siviglia e Inter-Getafe in gara secca

La decisione ufficiale sulla conclusione delle Coppe europee sarà resa nota mercoledì prossimo quando si riunirà il Comitato Esecutivo dell'Uefa, ma già trapelano le notizie riguardo il possibile scenario.



Dopo il recupero delle gare degli ottavi rimasti in sospeso per l'emergenza coronavirus sarà Lisbona ad ospitare la fase finale di Champions League. Una Final Eight con squadre e gare tutte concentate nella stessa città con finale, sempre nella capitale portoghese, da giocarsi probabilmente il 23 agosto.



Per quanto riguarda l'Europa League, gli ottavi Inter-Getafe e Roma-Siviglia si disputeranno in una gara secca e la Final Eight si giocherà in Germania in quattro città diverse



Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA