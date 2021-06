Bassano cerca il colpaccio e spera: ultimi match con Arcella e San Martino

BASSANO - I giallorossi del Bassano vanno verso la chiusura di questo inusuale campionato, il Girone A dell'Eccellenza, con sole nove squadre. Per la verità le cose finora non sono andate benissimo per la formazione del presidente Fabio Campagnolo, che nel luglio del 2018 fece resuscitare una squadra bassanese dopo che Renzo Rosso se n'era andato a Vicenza, utilizzando per il Lane il titolo sportivo del Bassano. Vincere il girone significa salire in serie D, e mancano ancora due partite. La matematica non esclude ancora i bassanesi ma la sfida non è per nulla facile perché i giallorossi, nel mini torneo, si trovano a 8 punti, mentre la classifica è guidata da San Martino Speme a 12, seguita dall'altra veronese Villafranca a 11 e dall'Arcella, padovana, sempre a 11.

Bassano era salito in Eccellenza vincendo facile la Promozione. L'anno scorso aveva iniziato l'Eccellenza portandosi in testa ma poi la pandemia aveva bloccato il campionato, ripreso solo ad aprile di quest'anno con appena 9 squadre nel girone, e turni di sola andata. Domenica lo stadio Mercante riapre al pubblico per la sfida tra Fc Bassano 1903 ed Arcella, un match che il team di mister Francesco Maino deve assolutamente vincere se vuol sperare di risalire la corrente. L'ultima di campionato poi vedrà lo scontro diretto col San Martino Speme. Se tutto andrà a punteggi pieni, ci vorrà anche lo scivolone di qualcun altro.

Il match con Arcella è in programma domenica 6 giugno alle 17 e come previsto dalle norme in vigore sarà possibile riempire gli spalti fino al 25% della loro capienza: 516, dunque, saranno gli spettatori che potranno sedere sulla tribuna sud. La tribuna nord sarà invece riservata ai ragazzi del settore giovanile giallorosso. L’accesso allo stadio sarà gratuito per tutti e per gli abbonati il posto sarà garantito. Come indicato dalle procedure anti-covid, si potrà accedere allo stadio previa misurazione della temperatura corporea e sottoscrizione dell’autocertificazione predisposta dalla Figc.

La gara di domenica sarà anche l’occasione per presentare la formazione dell’Under 15 femminile della società “Città di Bassano 1903”, di recente protagonista di un cortometraggio.