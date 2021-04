Cagliari-Roma 0-0 diretta live. Formazioni, Fonseca ritrova Smalling, sardi con il tridente

3' - Buon lavoro sulla destra di Santon che prova con un cross a cercare la testa di Pellegrini a centro area: il centrocampista non ci arriva

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

A quattro giorni dalla semifinale di Europa League, la Roma affronta il Cagliari in trasferta e cerca di tornare alla vittoria lontano dall'Olimpico. Tra i titolari tornano Smalling in difesa e Santon sulla corsia esterna, in attacco Mayoral con alle spalle Perez e Pellegrini. Sardi alla ricerca di punti salvezza con il tridente Joao Pedro, Simeone e Pavoletti mentre Nandez proverà a non far rimpiangere Nainggolan.

CAGLIARI: Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti, Simeone

All.: Semplici.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

All.: Fonseca.