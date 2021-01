L'attacco del Napoli è sempre decimato e lo rimarrà non solo domani in occasione della sfida al Cagliari, ma ancora almeno fino al match di metà settimana con lo Spezia. Nonostante le difficoltà di formazione (Koulibaly non ha ancora smaltito il problema muscolare alla coscia sinistra) gli azzurri cercano a Cagliari il rilancio dopo che nelle ultime tre partite di campionato sono riusciti a totalizzare solo un punto, quello rimediato in extremis prima della sosta nella gara al Diego Maradona con il Torino.

LA PARTITA IN DIRETTA

In avvio Zielinski subito pericoloso, para Cragno. Prova anche Lozano, rimpallato. Azzurri che iniziano bene.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Politano, Llorente, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione: Vicario, Boccia, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Caligara, Oliva, Cerri, Contini, Pavoletti, Tramoni. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Guardalinee: Baccini e Colarossi.

Quarto uomo: Dionisi.

Var: Mariani.

