Cagliari-Milan 0-1 diretta. Subito Ibra su rigore

Il Milan vuole riprendersi il primo posto in solitaria e l'ostacolo si chiama Cagliari. I rossoneri, raggiunti ieri sera dall'Inter in testa alla classifica con 40 punti, sono ospiti della squadra di Eusebio Di Francesco alla Sardegna Arena. Pioli - che intanto ha avuto in regalo Mandzukic - ritrova Ibrahimovic dal 1' in campionato ma deve ancora rinunciare ai tanti assenti, con Calhanoglu e Theo Hernandez fermati dal Covid. Al loro posto ci sono Brahim Diaz sulla trequarti (con Hauge e Castillejo) e Dalot in difesa. In mezzo al campo Tonali e Kessie. Di Francesco invece lancia subito il neoarrivato Duncan con Nainggolan e Marin a centrocampo. A sorpresa gioca Pereiro in coppia con Joao Pedro alle spalle di Simeone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone. All.: Di Francesco

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic. All.: Pioli

Ultimo aggiornamento: 20:53

