Cagliari, ufficiale l'esonero di Maran. Al suo posto pronto Zenga

Ora è ufficiale: esonerato l'allenatore del Cagliari Rolando Maran. Per la guida della squadra il presidente Tommaso Giulini dovrebbe puntare sull'ex Crotone e Catania Walter Zenga e, come secondo, sul tecnico della Primavera Max Canzi. Undici righe per l'addio a Rolando Maran. Il comunicato ufficiale è arrivato poco dopo le 12.30. «Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l'incarico di allenatore della prima squadra - si legge- Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l'allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna». Maran paga le undici giornate di fila senza vittorie, culminate con la sconfitta interna di domenica contro la Roma. In arrivo - ma manca ancora l'ufficialità - Walter Zenga e Max Canzi. Ultimo aggiornamento: 13:16





