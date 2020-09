Live Cagliari-Lazio 0-1, diretta: Lazzari la sblocca, Cragno si supera su Immobile

42' pt Classica azione per la squadra di Inzaghi: Luis Alberto serve Immobile che calcia di prima intenzione sul secondo palo. Ma Cragno si supera e nega il gol del raddoppio.

38' pt Ripartenza velocissima della Lazio. Lazzari si fa 30 metri palla al piede ma nel momento decisivo non indovina la rifinitura. Era un 3 contro 2 che doveva essere sfruttato meglio.



34' pt Ci prova anche Immobile: ma la sua conclusione è centrale e Cragno blocca in due tempi.

33' pt Clamorosa occasione per la Lazio: Milinkovic si sbarazza di Lykogiannis ma si fa bloccare da Cragno in uscita bassa, poi Lazzari non riesce nel tap in da due passi.

30'pt Mezz'ora di gioco e Lazio padrona del campo.

28' pt Ancora Lazio: azione che si sviluppa sull'asse Lazzari-Milinkovic, con il primo che arriva sul fondo ma sbaglia l'ultimo passaggio. Ma biancocelesti completamente padroni del campo.

25' pt Occasione per il Cagliari: Patric sbaglia il rinvio, Rog mette in difficoltà Strakosha che respinge sui piedi di Joao Pedro. L'attaccante però ci mette troppo tempo e la difesa della Lazio riesce a respingere la minaccia.

21' pt Prima sortita offensiva per il Cagliari che guadagna un calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore. Ci prova direttamente Lykogiannis che spedisce sopra la traversa.

17' pt Cagliari schiacciato all'interno della propria area. Luis Alberto e Correa dialogano per cercare poi la giocata vincente.

15' pt Lazio in controllo, fino al momento, della partita. Marusic da una parte e Lazzari dall'altra hanno sempre molto spazio per affondare.

13' pt Occasione per Marusic, che sugli sviluppi di un corner colpisce a botta sicura, ma la sua conclusione è respinta dal corpo di Rog.



11' pt Ancora Lazzari, che ha già messo alle corde Rog: questa volta serve Immobile che si fa bloccare proprio all'ingresso dell'area di rigore

9' pt Lazio in partita: i biancocelesti sono partiti benissimo e, soprattuto a destra, trovano spazio con Lazzari che arriva con facilità sul fondo.

7' pt Errore di Strakosha in fase di rinvio, ma Marin non riesce ad approfittarne.

4' pt GOL LAZIO: Subito avanti la Lazio: Marusic mette in mezzo e Lazzari irrompe sul secondo palo. Tocco facile a porta libera per l'esterno biancoceleste e partita subito sbloccata per gli uomini di Inzaghi

1' pt Inizia la stagione della Lazio: pomeriggio molto ventoso a Cagliari.



Minuto di raccoglimento per il giovane arbitro pugliese De Santis, ucciso in settimana insieme alla compagna Eleonora.

Cagliari-Lazio. Sarà il confronto numero 78 tra le due squadre: precedenti nettamente a favore della Lazio che ha vinto 40 volte e pareggiato 16. Sono 21 invece le vittorie della squadra isolana. Gli ultimi 5 precedenti hanno visto i biancocelesti uscire vincitori per quattro volte. L'ultimo pareggio risale all'11 marzo del 2018 (2-2).



E' tutto pronto alla Sardegna Arena per il debutto della Lazio. Si giocherà davanti a 1.000 spettatori: saranno gli invitati della società di Giulini dopo l'ok, arrivato nella notte, da parte del presidente Solinas. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Klavan, WalukiewiIcz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco. A disp. Aresti, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Godin, Caligara, Tramoni, Oliva, Zappa, Pavoletti, Despodov.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disp. Reina, Alia, Armini, Parolo, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Caicedo, Adekanye.

ARBITRO: Massa di Imperia.



