Cagliari-Fiorentina, l'esultanza polemica di Sottil contro i suoi ex tifosi

Punzecchiato durante tutto il match, Sottil ha reagito polemicamente dopo il pareggio contro il Cagliari. L'1-1 segnato al 74' ha visto l'esultanza dell'ex rossoblù contro i suoi ex tifosi. Prima con il gesto delle orecchie, poi mostrando la maglia della Fiorentina. L'arbitro Aureliano lo ha ammonito ma, qualche minuto dopo, il direttore di gara si è avvicinato al giocatore spiegandogli di non reagire alle provocazioni dei tifosi. Al 91' Italiano sostituisce Sottil, accompgnato dai fischi fino in panchina. Anche il tecnico viola si è fermato a parlare qualche istante con il suo giocatore spedendolo subito negli spogliatoi.

Cagliari-Fiorentina, cronaca e tabellino