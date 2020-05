Bundesliga riparte, il via la seconda metà di maggio: accordo tra Merkel e i Land

Angela Merkel e i presidenti delle Regioni avrebbero trovato un accordo: la Bundesliga può ripartire nella seconda metà di maggio, e può decidere la data di avvio. È quello che scrive la Bild on line, anticipando l'esito dell'incontro in corso a Berlino fra Stato e Regioni, al termine del quale è attesa una conferenza stampa della cancelliera.

«Ora per noi calciatori arriva l'epoca di una nuova responsabilità», è l'appello lanciato sempre dalle colonne della Faz da Manuel Neuer, portiere del Bayern e capitano della nazionale tedesca. «La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani - dice Neuer - Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi».

Neuer ha parlato anche delle critiche al mondo del calcio dopo il video di Kalou, dell'Hertha Berlino, che negli spogliatoi stringeva mani, non rispettava le distanze e irrideva la società. «Spetta a ciascuno di noi, all'interno della squadra e nello staff, interpretare queste regole nella maniera più disciplinata possibile: le critiche che arrivano da fuori ci aiutano a capire quanto sia importante tutta questa situazione».

Ultimo aggiornamento: 16:16

