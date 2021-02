Buffon, niente squalifica: per la bestemmia in Parma-Juve 5000 euro di multa

La bestemmia in Parma-Juventus "costa" a Gigi Buffon 5000 euro di multa. È la decisione del Tribunale Federale Nazionale per la frase blasfema pronunciata dal portiere bianconero lo scorso 19 dicembre nella trasferta contro la squadra gialloblù nel tentativo di "motivare" il compagno di squadra Manolo Portanova. Buffon era già stato deferito ma ha evitato una squalifica. Nessuna sanzione neanche per un episodio simile in Coppa Italia, stavolta contro l'Inter.

Ultimo aggiornamento: 17:39

