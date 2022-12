Pelé, la madre centenaria non sa della morte del figlio. La famiglia: «Vive nel suo mondo»

Maria Lucia do Nascimento, sorella del campione Pelé morto il 29 dicembre scorso, si prende cura della madre Celeste che ha appena compiuto 100 anni. «Parliamo ma lei non conosce la situazione - dicono i nipoti. È nel suo mondo». Parlando di Pelé, la signora do Nascimento reagisce «aprendo gli occhi e dicendo 'pregheremo per lui' ma non è veramente consapevole di cosa sto dicendo»

Un minuto di silenzio sui campi

Intanto la Fifa ha invitato tutte le federazioni associate a far rispettare 1' di silenzio prima di ogni partita su tutti i campi di calcio, in questo fine settimana e per la prossima, per rendere omaggio al campione brasiliano. «Edson Arantes do Nascimiento - si legge nella nota della federazione internazionale - era un'icona calcistica come nessun'altra, ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un senso al frase 'The Beautiful Game'. Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà».