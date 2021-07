﻿Brahim Diaz è tornato: il Milan gli ha offerto la 10

Brahim Diaz è sbarcato stamane all’aeroporto di Linate, per iniziare anche ufficialmente la seconda avventura con la maglia del Milan. «Sono molto contento», le parole del fantasista spagnolo ai cronisti presenti. Come è noto, il club rossonero ha trovato nelle scorse settimane un accordo con il Real, sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto sui 22 milioni. Gli iberici hanno mantenuto, però, una recompra fissata a 27 milioni.

Retroscena finale: per convincere Brahim Diaz a tornare, il Milan gli ha offerto la 10.

