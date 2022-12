Bonucci, la moglie Martina Maccari parla della crisi matrimoniale e della malattia del figlio: «Mesi difficili»

L'amore fra Leonardo Bonucci e sua moglie Martina Maccari è più saldo che mai. Ma le difficoltà affrontate negli scorsi anni hanno messo a dura prova la coppia. Lo racconta proprio Martina Maccari che, su Instagram, si è concessa in una serie di "domande e risposte" con i suoi follower. L'ex modella non ha voluto nascondersi, confessando senza mezzi termini: «Ho passato mesi difficili».

Martina Maccari ha spiegato: «Post cammino ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social».

Leonardo Bonucci e Martina Maccari, la malattia del figlio e la crisi matrimoniale

Pur non citandolo direttamente, lady Bonucci si riferisce al periodo di crisi affrontato con il marito in seguito alla malattia di loro figlio Matteo. Il piccolo aveva solo 2 anni quando, nel 2016, fu operato d'urgenza presso l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

In un'intervista rilasciata a marzo su "Diva e Donna" raccontò: «Non è sempre vero che il dolore unisce. All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia. Quando accade un evento così doloroso ci si chiude, ci si isola, e si fa fatica a comunicare. È come se esplodesse qualcosa nella tua vita, ti mette in difficoltà sia quando c’è troppo amore, sia quando ce n’è poco. All’inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c’è il rischio di perdersi».

Leonardo Bonucci e Martina Maccari stanno insieme dal 2008, si sono sposati nel 2011 e hanno tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda.