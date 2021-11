BOLOGNA - Con un gol di Okereke al 61' il Venezia passa in casa del Bologna dopo 96' di battaglia e si porta a quota 15 in classifica. Tre punti d'oro per la squadra di Zanetti, sempre più lontana dalla zona retrocessione dove resta intrappolata la Salernitana, sconfitta in casa per 0-2 dalla Sampdoria nell'altra partita del pomeriggio. Il Venezia ha resistito all'assedio dei rossoblu nella parte finale della gara.