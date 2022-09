Bologna-Salernitana 1-1, Dia strappa il pareggio nel finale. A Mihajlovic non basta il gol di Arnautovic

Passetto avanti in classifica per Bologna e Salernitana al termine di un pari tutto sommato giusto. I gol nella ripresa di Marko Arnautovic su rigore in apertura, e la firma di Boulaye Dia nel finale. Meglio gli ospiti nel primo tempo poi nella ripresa il Bologna fa qualcosa in più.

Si parte tre quarti d’ora dopo la chiusura di un mercato che ha rivoluzionato le due squadre.

Mihajlovic conferma Lucumi in difesa e propone Vignato e Sansone alle spalle Di Arnautovic. La coppia offensiva della squadra ospite è formata da Dia e Bonazzoli, in panca siede Candreva. A seguire la partita ci sono due tifosi speciali in tribuna: il patron del Bologna Joey Saputo e Krzysztof Piatek, l’ultimo arrivato in casa Salernitana.

Il Bologna sembra partire con convinzione ma le prime occasioni sono di marca granata con i due attaccanti che impegnano subito il portiere rossoblu. A metà tempo sempre gli ospiti sciupano un’occasione colossale, succede quando Dia a pochi passi dalla porta non trova il tocco vincente ingannato anche dal goffo intervento difensivo di Soumaoro.

I padroni di casa sviluppano poco gioco e provano a reagire con una ripartenza di Sansone che spedisce alto da buona posizione. Si marcia a ritmi intensi ed è la squadra di Nicola a far vedere le cose migliori con Coulibaly assoluto dominatore della metà campo e non solo. Dall’altra parte Arnautovic si vede poco e Sansone a cinque minuti dal riposo sciupa un’occasione incredibile, “servito” dall’avversario Dia, solissimo in piena area avversaria si lascia ipnotizzare dal portiere campano.

Sinisa vuole un Bologna diverso punta sull’esperienza e ad inizio ripresa rivoluziona la squadra mandando in campo De Silvestri, Lykogiannis e Soriano. I cambi funzionano subito e dopo pochi minuti ancora Sansone guadagna un penalty che Marko Arnautovic trasforma spiazzando Sepe. Per il centravanti austriaco è il terzo gol in quattro partite. Anche Nicola intanto preferisce ricorrere all’usato sicuro spedendo in campo un veterano della serie A come Antonio Candreva. La reazione ospite non è immediata ma col passare dei minuti la squadra di Nicola cresce e rischia nelle ripartenze dei padroni di casa. Arnautovic intanto da buona posizione non riesce a chiudere la gara, Sepe si oppone ad Orsolini ma la Salernitana ancora ci crede. Nel finale Dia trova il gol del pari depositando in rete una respinta non perfetta di Skorupski. Alla fine è il Bologna ad avere qualche rimpianto in più per quanto visto nel corso della gara. Sinisa deve così rimandare il primo successo in campionato mentre per la Salernitana si tratta del terzo risultato utile consecutivo che vale il decimo posto in graduatoria.