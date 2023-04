Bologna-Juventus, perché Sozza non è andato al var sul rigore di Orsolini? Ecco cosa è successo

Giallo sul rigore concesso al Bologna dopo soli 8 minuti dall'inizio del match contro la Juventus. Orsolini viene steso da Danilo in area bianconera, l'arbitro Sozza non vede il contatto e viene richiamato dal var. Ma il monitor in campo non funziona e il direttore di gara non può rivedere l'episodio. A decidere per lui ci ha pensato la sala var con Mazzoleni che si è assunto la responsabilità di assegnare il rigore ai rossoblu. La cosa è stata poi anche spiegata ai tifosi presenti allo stadio dallo speaker dell'impianto.

Il rigore per la Juventus

Successivamente, al 31' pt, in Bologna-Juventus c'è stato un secondo rigore assegnato direttamente dai due arbitri presenti nella Centrale Var a Lissone, Mazzoleni e Paganessi, con l'arbitro Sozza di nuovo impossibilitato ad andare a vedere sul monitor a bordo campo. Questa volta il penalty è stato concesso a favore della Juventus per un fallo di Lucumi su Milik, poi il polacco lo ha calciato ma il connazionale Skorupski glielo ha parato.