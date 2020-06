Bologna-Juventus, dalle 21.45 La Diretta, le probabili formazioni: Higuain e Chiellini out

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gioca alle ore 21.45 la partita tra Bologna e Juventus, 27esima giornata di serie A. I felsinei, con 34 punti, cercano un risultato di prestigio per rilanciarsi in chiave lotta per un posto in Europa League il prossimo anno; i campioni d'Italia in carica, dal canto loro, sono già scesi in campo due volte dopo la ripresa giocando da ultimo la finale di Coppa Italia contro il Napoli, persa ai rigori, e cercano risultato e prestazioni per continuare la volata verso il nono scudetto di fila.(4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic(4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. SarriManca addirittura dal 29 novembre 1998 la vittoria casalinga del Bologna ai danni della Juventus, e allora fu un perentorio 3-0 con reti di Paramatti, Beppe Signori e infine Davide Fontolan; l'anno scorso 0-1 il finale, con gol di Dybala a suggellare il successo bianconero.