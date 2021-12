Diretta Bologna-Juventus 0-1: si riprende senza cambi al Dall'Ara

L'ennesimo banco di prova che attende la Juventus, sesta a pari punti con Roma e Lazio in campionato, è oggi il Bologna di Sinisa Mihajlovic (che contro le due romane ha vinto, e convinto). Una gara tutt'altro che scontata, quindi, quella del Dall'Ara delle ore 18, ma anzi. Se dovessero vincere i rossoblù, infatti, si candiderebbero anche loro a lottare per un posto in Europa, in caso contrario, invece, saranno gli uomini di Massimiliano Allegri a non dichiarare chiuso il discorso Champions League.

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata. All. Allegri

Dove vederla in tv e diretta streaming

Bologna-Juventus delle 18 allo stadio Dall'Ara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Gli abbonati avranno due possibili per vedere la partita: scaricare l'app su una smart tv, oppure collegare il proprio apparecchio televisivo a un TimVision Box, una PlayStation, un Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stich e Google Chromecast.