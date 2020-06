Bonucci: «Dopo la Coppa ci siamo confrontati». Mihajlovic: «La Juve troppo arrabbiata». Sarri: «Troppe critiche ingiuste»

«Fondamentale vincere per dare una risposta a noi stessi, possiamo toglierci soddisfazioni, ci vogliono grandi uomini dopo grandi giocatori. Le due partite giocate sotto tono ci hanno dato carica. Ci vuole sacrificio, umiltà per portare a casa le gare ad ogni costo. Dopo una finale persa ci siamo parlati come succede sempre e abbiamo indicato la strada è si è visto». Così il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci a Sky dopo il successo con il Bologna.

Poi, Dybala. «Le partite in coppa Italia? Dipende come le vedi. Se avessimo vinto contro il Napoli avrebbero detto altro. Le due gare ci sono servite per essere più brillanti. Oggi abbiamo fatto una buona gara anche se dopo il 2-0 abbiamo mollato un pò. Oggi non mi sentivo così bene, non stavo benissimo. Quando sono stato fermo ho cercato di tenere la forma ma poi ho fatto un bel pre-ritiro. Era normale, non è facile trovare la forma». «Giocare centravanti? Ho giocato in tutti i ruoli dell'attacco, sinistra, centrale, a destra. Cerco di fare quello che chiede il mister, non ho problemi a giocare in qualsiasi posizione, mi sento bene. Oggi avevo più spazio per muovermi. Ognuno deve fare i movimenti che chiede il mister, vuole che riempiamo l'area. Oggi abbiamo creato tante situazioni ma non siamo stati brillanti. Oggi abbiamo fiducia per la prossima e sarà così d'ora in poi», conclude l'argentino.

Mihajlovic dice la sua.

"È stata una gara equilibrata, sapevamo che avremmo trovato una Juventus arrabbiata, era quasi impossibile che potessero sbagliare la terza partita consecutiva. Quando la loro pressione cominciava a finire abbiamo subito gol su rigore, peccato", questa l'analisi del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta contro la Juventus. "Il rigore? Ci sono sempre spinte in area, ma si poteva dare: mi spiace soltanto aver dovuto aspettare i bianconeri per avere un arbitro serio..."

E Sarri respinge le critiche

"Non conta quello che dicono, ma la classifica: la Juve è prima. Siamo migliorati nella tenuta fisica rispetto alle partite di Coppa Italia. Abbiamo pagato nei 20’ finali, mentre nelle prime due gare dopo 30-35 minuti eravamo in calo. Bernardeschi? Ha fatto 70’ su buoni livelli e sono soddisfatto di lui, che . spesso è ipercriticato e sottovalutato. Noi dobbiamo sfruttare di più Ronaldo e Dybala ma dobbiamo anche rimanere squadra anche loro non sono al top. De Ligt? E' un predestinato e diventerà un riferimento nel ruolo".

