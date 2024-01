Tutti i Blue Monday della Serie A: le retrocessioni più tristi nella storia del massimo campionato italiano

In occasione del, il giorno più triste dell'anno, Affidabile.org - blog che realizza ricerche e approfondimenti su temi di attualità sportiva - ha voluto investigare suinella loro storia.Sono stati raccolti idel massimo campionato italiano, a partire dalla stagione 1929-30 a oggi. In particolare, sono stati analizzati i club che sono stati tra le fila della Serie A per almeno dieci anni consecutivi, raccontando, ovvero quella in cui hanno dovuto dire addio alla categoria più ambita.Ma quali sono le squadre top di Serie A che hanno vissuto, almeno una volta nella loro vita, il passaggio di grado verso il basso, talvolta anche dopo dieci anni di prestigiosi successi consecutivi?