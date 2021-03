Calcioscommesse, Beppe Signori assolto dal tribunale di Modena: «Il fatto non sussiste»

Beppe Signori è stato assolto dal tribunale di Modena: cadute le accuse contro di lui. In particolare, l'ex calciatore è stato assolto in primo grado dall'accusa di aver preso parte al calcioscommesse. A Modena l'ipotesi di combine era legata a due partite, cioè Modena-Sassuolo e Modena-Siena, entrambi i match giocati nel 2011. Oggi la corte si è finalmente pronunciata sottolineando che "il fatto non sussiste". In un post su Facebook, pubblicato immediatamente dopo la sentenza, Signori ha gioito: «Assolto! Assolto! Assolto! Il fatto non sussiste. È finita finalmente! Ora guardiamo avanti», così l'ex calciatore.

Il precedente

Un mese fa Signori è stato assolto anche a Piacenza dall'accusa di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova (giocata il 2 ottobre 2010 e terminata 2-2). Nel filone principale dell'inchiesta del calcioscommesse che lo ha coinvolto, quella condotta dalla Procura di Cremona tra il 2010 e il 2011, il processo per lui si è concluso con un proscioglimento per prescrizione.

