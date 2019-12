Il Venezia subisce dalla Juve Stabia il gol più veloce degli ultimi 10 anni: solo 12"

I risultati della serie B



Cittadella-Chievo 1-1: 31’ Cotali aut., 16’ Vignato (Ch).



D’Urso con il destro da fuori trova pronto Nardi, al debutto nel Chievo, fra i pali, al posto di Semper, imputato dei 3 gol subiti in casa dalla Juve Stabia. Branca non trova la porta da sinistra, il vantaggio arriva comunque da lì, sfruttando quasi tre lisci dei gialloblù. Diaw vola e calcia, Cotali non libera e fa autogol. Dichmann insegue il pari, Cotali calcia ma è Rodriguez a respingere il tiro del compagno. Nella ripresa è Bussaglia a cogliere il palo, da 20 metri, Nardi non è sicuro. Pareggia su spizzata di Djordjevic Emmanuel Vignato, con un’azione di classe e potenza, da sinistra, è la seconda rete stagionale per il talento del Chievo. Che poi costruisce una buona chance, non sfruttata da Meggiorini. Splendida l’azione di Diaw, a lambire il palo. Il Cittadella è stato superiore, con 19 tiri contro 5.



Crotone-Livorno 2-1: 12’ Marras (L), 23’ Cuomo, 26’ Crociata.



Messias è insidioso all’inizio per i calabresi. Poi Elia sbaglia il controllo sulla trequarti, Agazzi ruba palla e Marras da destra può infilare. Giuseppe Cuomo pareggia di testa, è la sua prima rete in B ma Simy aveva toccato con la mano, vicino alla porta: il gol era da annullare, il Var però non è ancora operativo, neanche gli amaranto se n’erano accorti, tantomeno l’arbitro Minelli. Messias negli assist è ispirato, il destro a giro di Crociata è da serie A e vale i tre punti, è il più bello del pomeriggio, gesto tecnico alla Del Piero. Cordaz salva su Marras, dopo l’intervallo. Porcino invece si oppone al contropiede di Vido, entrato nel finale per il Crotone.



Perugia-Entella 2-0: st 16’ Capone, 49’ Iemmello.



Match davvero molto vivace, i liguri non rinunciano ad attaccare, reduci da 3 successi in sequenza. Occasioni per Iemmello e Manuel De Luca (fuori), ancora Iemmello. Buonaiuto ci prova con classe, da fuori. Contini salva per l’Entella, opponendosi a Capone. Buonaiuto coglie la traversa, segna Capone ma in fuorigioco.



Sblocca proprio Capone, giro su stesso e destro all’angolino. Altro palo di Buonaiuto, destro a giro. Sgarbi si oppone a Morra. Falzerano manca il raddoppio, mentre Mazzocchi devia la conclusione di Schenetti. Ancora Manuel De Luca è insidioso. Entra l’altro De Luca, Giuseppe, e viene espulso nel recupero, per reazione su Rosi, poteva bastare l’ammonizione, era più da espulsione il colpo dato da Rosi, che peraltro resterà fuori. Falzerano fa tutto il campo a destra e libera Iemmello, alla 14^ rete stagionale. Sul colpo di tacco di Morra, la parata di Vicario. Gioisce Marcello Donatelli, in panchina al posto di Oddo, squalificato.



Empoli-Salernitana 1-1: 36’ Lombardi (S), 46’ La Gumina (E).



Errore del toscano Bandinelli sulla trequarti in uscita, Gondo tocca fuori. Il vantaggio è di Cristiano Lombardi, il destro a superare Veseli è angolato, Brignoli comunque poteva fare di più. La squadra di Ventura è più insidiosa, si scopre peraltro prima dell’intervallo: Ricci per Bajrami, scambio con La Gumina e gol. Alla ripresa Bajrami ruba palla a Dziczek, la parata di Micai è notevole, salva i granata. Nel finale Djuric non dà abbastanza forza al colpo di testa, Brignoli leva palla dalla porta.



Juve Stabia-Venezia 2-0: 1’ Bifulco, 17’ st Forte.



Bastano 12” ai campani per sorprendere il Venezia, con il traversone di Vitiello, Bifulco anticipa Lakicevic di testa e infila: è stata un’azione di appena 5 tocchi, il gol più veloce degli ultimi 10 anni. Al Menti la Juve Stabia ha spesso sprazzi da serie A, addirittura, Boateng serve Forte, il rasoterra dal limite è toccato oltre il palo da Lezzerini. Gli arancioneroverdi si assestano, macinano occasioni con Bocalon e Aramu, di nuovo con Bocalon: Russo cattura il pallonetto, poi il tapin mancato. Nel secondo tempo la punizione di Aramu, devia Bocalon, Russo è salvato dal palo. Forte è tornato dal Belgio, raddoppia con personalità, rubando palla a Fiordilino. Lezzerini evita il tris di Bifulco, Aramu sollecita ancora Russo e Forte angola troppo, nel recupero.



Benevento-Frosinone 1-0: 21’ Viola rig.



Inzaghi contro Nesta è una bella sfida, dieci anni insieme al Milan, il mondiale vinto nel 2006: l’allenatore del Frosinone si infortunò, Pippo ebbe poco spazio. Ciociari insidiosi con Ariaudo, la punizione sospinta dal vento timbra la traversa. Sau calcia, Capuano oppone un braccio, la distanza è ravvicinata, il movimento è sospetto, il rigore è fiscale ma anche senza Var si può concedere e Viola lo calcia due volte: è alla sesta rete stagionale. Kragl e Sau avvicinano il pari, Gori per il Frosinone avvicina il palo.

Problemi all’illuminazione del Vigorito, all’intervallo, poi gli attacchi giallazzurri. Viola salva sul tiro di Zampano, Paganini sciupa con l’esterno, a tu per tu con Montipò e rischia la seconda ammonizione per un brutto fallo su Letizia. Antei in acrobazia manca il raddoppio, Haas sfiora l’1-1. L’arbitro Marinelli scivola e si fa male al polpaccio, chiude la partita il quarto uomo Robilotta. Viola (palo) e Schiattarella attaccano sino alla fine, a Benevento si festeggia così in anticipo il titolo d’inverno.



