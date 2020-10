Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 1-2 La Diretta le formazioni ufficiali

Benevento- Napoli non è soltanto l’unico derby campano in Serie A, ma è anche il derby tra i fratelli Roberto e Lorenzo Insigne nonchè la sfida tra Inzaghi e Gattuso, per anni compagni di squadra nel Milan.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Parma-Spezia, è il confronto tra due squadre divise da un solo punto. E' partita tra mille difficoltà la stagione per Liverani che si ritrova con soli tre punti dopo avere collezionato tre sconfitte e una vittoria. Per la squadra di Italiano due sconfitte, un pareggio e una vittoria

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA