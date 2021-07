Belgio-Italia, Lukaku come un gladiatore. La sfida dei quarti di Euro 2020 si accende sui social: «Veni, vidi...»

Mancano pochissime ore alla sfida dei quarti di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia, e l'attesa si fa sentire. Soprattutto sui social: dal profilo dei Belgian Red Devils è stata un'immagine di Romelu Lukaku in versione inedita. L'attaccante belga dell'Inter, infatti, è ritratto come un gladiatore romano mentre urla all'interno di un anfiteatro. La didascalia, poi, è inequivocabile: «Veni, vidi…», si legge nel tweet dei Diavoli Rossi. Per l'ultimo verbo, però, si dovrà aspettare a stasera, e chissà.

