Beckenbauer, ansia per i problemi di salute. «Ho avuto un infarto oculare, vedo poco». Ecco come sta

Ansia per il Kaiser. Franz Beckenbauer, leggendario Pallone d'oro e campione del mondo con la Germania sia da calciatore che da allenatore, non si vede da tempo in pubblico e la sua assenza è dovuta a problemi di salute che si sono fatti sempre più seri con il passare delle settimane.

La conferma è arrivata da Lothar Matthäus, capitano di Beckenbauer nel mondiale di Italia '90, ai microfoni di Rtl: «Gli auguriamo tutto il meglio, che possa tornare a essere il Vecchio, con la sua energia. E naturalmente speriamo che si rimetta in sesto. Questo è il più grande desiderio».

Beckenbauer, 77 anni, non ha potuto partecipare nemmeno all'incontro dello scorso luglio della squadra protagonista delle Notti Magiche del 1990, dopo che aveva già dovuto rinunciare, all'inizio dell'anno, a un viaggio in Brasile per dare l'addio al suo amico Pelé. «Mi piacerebbe farlo, ma purtroppo la mia salute non mi permette un volo così lungo. Accompagnerò con il cuore il mio amico nel suo ultimo viaggio», aveva detto Beckenbauer alla Bild. Nel 2016 e nel 2017 lo storico capitano del Bayern ha subito due operazioni al cuore e nel 2019 ha avuto un infarto oculare: «Da un po' di tempo ho qualche problema di salute, e questo è risaputo», raccontò all'epoca, «recentemente sono stato in una clinica specialistica perché mi hanno diagnosticato un problema di circolazione all'occhio. Ho avuto un infarto oculare. Dall'occhio destro vedo poco o niente. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro».