Bayern Monaco, ufficiale l'addio di Tuchel a fine stagione. Lazio in Champions decisiva per il futuro immediato dell'allenatore

Le ultime tre sconfitte consecutive del Bayern Monaco contro Leverkusen e Bochum in Bundesliga, oltre a quella contro Lazio nella gara di andata degli ottavi di Champions, hanno convinto la società bavarese a interrompere il rapporto con il tecnico Thomas Tuchel a fine stagione, un’exit strategy che però non esclude ribaltoni immediati nel caso di eliminazione dalla Champions o ulteriori passi falsi in campionato. Proprio come l’ano scorso, quando fu esonerato Nagelsmann nel mese di marzo. «Il Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di concludere il loro rapporto lavorativo - si legge nel comunicato ufficiale -, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza originale del 30 giugno 2025».

La conferma arriva dalle parole del CEO Jan-Christian Dreesen: «Siamo arrivati alla decisione di terminare il nostro rapporto di lavoro di comune accordo in estate. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Fino ad allora, ogni elemento del club è chiamato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. In Champions League in particolare, dopo aver perso 1-0 nella gara di andata contro la Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale all'Allianz Arena con i nostri tifosi a supporto». Thomas Tuchel conferma: «Siamo d'accordo che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione.

Fino ad allora, continuerò a fare tutto quello che posso con il mio staff tecnico per ottenere il massimo traguardo».