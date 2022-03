Bayer-Atalanta 0-1, gol di Boga al 92': bergamaschi ai quarti di Europa League

Dopo la vittoria di Bergamo (3-2 il 10 marzo), l’Atalanta vince nel recupero in casa del Bayer Leverkusen e festeggia la qualificazione ai quarti di Europa League. Grazie a Boga, che si inventa un gran gol, continua l’avventura continentale della squadra di Gian Piero Gasperini. La Dea disputa un buon primo tempo, per poi soffrire nella ripresa con i tedeschi bravi a creare gioco per trovare la rete che avrebbe consentito loro di prolungare il match fino ai supplementari.

La gara dell’Atalanta inizia in salita perché sono i tedeschi ad avere la prima palla gol: Bakker entra in area, scarica per Diaby, ma Musso respinge. Passano 2’ e la Dea deve fare a meno di Toloi, acciaccato. Poco alla volta i nerazzurri conquistano metri. Sfonda Zappacosta, che mette in area un ottimo pallone, ma Tapsoba anticipa Muriel. Ed è sempre il colombiano a impensierire la retroguardia avversaria. Prima con un tiro che Fosu-Mensah devia in angolo, poi su punizione, con la palla che termina alta sopra la traversa. Come pure il tentativo di Demiral su angolo battuto da Malinovskiy in pieno recupero. Nella ripresa inizia meglio il Bayer Leverkusen, che in 10’ sfiora tre volte il gol del vantaggio. L’occasione più grande arriva già al 3’: lancio di Demirbay per Diaby, che si fa ipnotizzare da un Musso stratosferico. Il portiere della Dea si supera pure su una conclusione, direttamente da angolo, di Demirbay. Poi è il turno di Aranguiz con una girata che finisce alto. L’Atalanta resiste, prova a ripartire, ma non trova il varco giusto fino al 92’. Il gol vittoria è un’invenzione di Boga e Gian Piero Gasperini festeggia la qualificazione ai quarti.