Barcellona-Juventus, dalle 21 la Diretta: c'è Buffon, Pirlo lancia McKennie

Messi e Ronaldo sono già qualificati per gli ottavi di finale, ma quando sono uno di fronte all'altro non può essere mai una partita qualsiasi. Barcellona e Juventus si giocano anche il primo posto, ma Pirlo dovrebbe vincere almeno 3-o o 3-1 per conquistare il primato visto lo 0-2 con il quale si è conclusa l'andata (dove CR7 mancava causa Covid).

PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Coutinho; Braithwaite. All: Koeman

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All: Pirlo

