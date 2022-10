Diretta Barcellona-Inter 1-1: arriva il pareggio di Barella

Dopo il successo nerazzurro di San Siro della settimana scorsa (1-0), Barcellona ed Inter tornano a sfidarsi al Camp Nou. La quarta giornata della fase a gironi di Champions League, vedrà confrontarsi nel gruppo C anche Viktoria Plzen e Bayern Monaco: i tedeschi comandano il girone a 9 punti, nerazzurri a 6, catalani a 3, cechi fermi ancora a zero. Inzaghi sarà nuovamente privo di Lukaku e Brozovic, ancora alle prese con i rispettivi guai muscolari. Out anche Correa, che ha accusato un risentimento tendineo al ginocchio sinistro nel match della scorsa settimana. Coppia d'attacco obbligata nel 3-5-2 nerazzurro, con Dzeko al fianco di Lautaro ma in caso di 3-5-1-1 ci sarebbe spazio per Mkhitaryan sulla trequarti. Xavi si affiderà nuovamente al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Raphinha, Lewandowski e Dembelé e suona la carica: “Ci aspettiamo un avversario molto più difensivo rispetto alla partita di Milano, andremo subito all'attacco. Sarà una finale e non abbiamo margine d’errore, speriamo di regalare una notte magica ai tifosi".

Dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Amazon Prime Video. Sarà possibile accedere al servizio tramite l'applicazione o sito web anche con le smart tv di ultima generazione connesse ad internet, e sempre grazie all'app scaricabile sui dispositivi mobili, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale sul sito del Messaggero.