Un uragano tedesco spazza via il Barcellona dalla Champions, a conferma del pessimo 2020 dei catalani. Il Bayern Monaco annienta i blaugrana e vola in semifinale e attende una tra Manchester City e Lione (in campo stasera). Chissà se tra un malumore e l'altro, Messi dimenticherà in fretta questa serata da fine del mondo, nella quale l'armata di Hans-Dieter Flick conferma di essere perfetta e spietata contro un malcapitato Barça che va sotto a causa del gol di Muller, ma che sa reagire costringendo Alaba all'autorete, impegnando Neuer con Suarez e colpendo un palo con il tiro cross di Messi.

Poi si spegne la luce sul gioco dei blaugrana, che spariscono dal campo commettendo errori mai visti. Ne approfitta il Bayern Monaco, in questo momento forse la migliore squadra d'Europa: fa tre gol in 9' e tutti arrivano da disattenzioni incredibili. Così raddoppia Perisic (ironia della sorte: epurati dall'Inter, lui e Icardi sono ora in semifinale di Champions), triplica Gnabry e chiude Muller. Nella ripresa segna Suarez, ma la frittata catalana è servita. Perché segnano Kimmich, Lewandowski e due volte Coutinho. Il Barcellona è fuori, ma c'è modo e modo di essere eliminati.





Cambio panchina?

Arrivato a gennaio dopo l'esonero di Ernesto Valverde, Quique Setien ha le ore contate. Ma saranno giorni fondamentali anche per capire cosa ne sarà di Messi. Una sconfitta così non fa che enfatizzare i suoi malumori nei confronti del club. La Pulce è in aperto conflitto con il presidente, Josep Maria Bartomeu, e caldeggia Xavi come nuovo allenatore. Fino a quando non avrà raggiunto il suo doppio obiettivo, difficilmente cesseranno le voci che lo vogliono lontano dalla Spagna. Nel frattempo, Umtiti è risultato positivo al coronavirus. Il difensore del Barcellona, che era comunque indisponibile per il match con il Bayern e non si trova a Lisbona, è asintomatico ed è in isolamento a casa.

BARCELLONA (4-3-1-2): ter Stegen 4; Semedo 4, Piqué 4, Lenglet 4, Jordi Alba 5.5; Sergio Roberto 4 (1' st Griezmann 4), Busquets 4 (25' st Ansu Fati ng), de Jong 4; Vidal 4; Messi 4, Suarez 5.5. A disp.: Neto, Pena, Junior Firpo, Mingueza, Araujo, Monchu, Riqui Puig, Rakitic, Reis, Dembelé. All.: Quique Setien 4

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6.5; Kimmich 8, Boateng 5.5 (31' st Sule ng), Alaba 5.5, Davies 7.5 (40' st Lucas Hernandez ng); Thiago Alcantara 7, Goretzka 7.5; Gnabry 8 (30' st Coutinho 7.5), Muller 8.5, Perisic 7.5 (22' st Coman 6); Lewandowski 8. A disp.: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Javi Martinez, Tolisso, Musiala, Zirkzee, Cuisance. All.: Flick 8

Arbitro: Skomina 6.5

Reti: 4' pt Muller; 7' pt Alaba autogol, 22' pt Perisic, 27' pt Gnabry, 31' pt Muller; 12' st Suarez, 18' st Kimmich, 37' st Lewandowski, 40' st Coutinho, 44' st Coutinho

Note: Ammonito: Boateng, Davies, Suarez, Jordi Alba, Kimmich, Vidal. Angoli: 6-9



