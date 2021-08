Ballack, morto il figlio Emilio (18 anni) in un incidente con il quad in Portogallo

Tragedia per Michael Ballack. Il figlio dell'ex calciatore tedesco, Emilio, è morto all'età di 18 anni in un incidente di quad. Il ragazzo si trovava in Portogallo, dove il padre Michael ha acquistato una casa alcuni anni fa. Lo riporta l'emittente portoghese TVI 24 sul proprio sito. L'incidente questa notte alle 2 nella zona della penisola di Troia, a sud di Lisbona, una delle linee di costa più belle del Portogallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Oltre ad Emilio, Michael Ballack ha altri due figli, Jordi (16 anni) e Louis (19 anni), avuti dall'ex moglie Simone. La penisola di Troia è una zona molto gettonata da vip e personaggi famosi per le vacanze: anche José Mourinho, allenatore della Roma, possiede una villa da quelle parti.

Immediati i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio. Il Chelsea, una delle squadre in cui ha militato Ballack, ha twittato: «Tutti al Chelsea Football Club sono scioccati e rattristati nell'apprendere della morte di Emilio Ballack all'età terribilmente giovane di 18 anni. Tutti i nostri pensieri sono con suo padre Michael e la sua famiglia in questo triste momento». Rudi Voeller, direttore esesutivo del Bayer Leverkusen, ha detto: «La notizia mi ha scioccato e ne sono profondamente colpito. Piangiamo il ragazzo e ci stringiamo a Michael e Simone. Noi tutti qui al Bayer 04 auguriamo a tutta la famiglia Ballack un'incredibile quantità di forza».

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021