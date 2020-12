PADOVA - «É una vicenda delicata, scaturita da un contenzioso di natura civilistica tra Pegaso, un’azienda torinese produttrice e distributrice di gadget e indumenti sportivi, e Mussara Lda, la società di merchandising che gestisce i marchi di Cristiano Ronaldo. Ho assunto l’incarico su sollecitazione dello studio legale milanese che assiste il calciatore e il fratello nei contenziosi di natura civile». A parlare è l’avvocato padovano Gregorio Cavalla, un passato da consigliere comunale a Palazzo Moroni, oggi difensore di Hugo Dinarte Aveiro, 45enne fratello di CR7, indagato per truffa dalla Procura della Repubblica di Torino. «Contiamo - fa sapere il penalista - di poter dimostrare l’estraneità di Hugo all’accusa di truffa e di poter ottenere l’archiviazione del procedimento».

É una storia di magliette prodotte e poi ritirate dal mercato. La società Pegaso sostiene di aver agito nel rispetto delle regole, con regolare autorizzazione di Mussara Lda, il cui legale rappresentante è proprio il fratello del fuoriclasse bianconero. Il patron dell’azienda torinese Rocco Valenti ha accusato la società dei fratelli Ronaldo di aver incassato 500mila euro, di cui 150mila pagati a un’intermediaria spagnola, per uno slot di magliette Cr7Museu, salvo poi contestare l’autorizzazione alla produzione. Da parte sua Mussara dice di aver bloccato l’operazione in quanto le magliette sarebbero identiche, nella disposizione di colori, al modello registrato da Adidas. Pegaso avrebbe effettuato le modifiche ma Mussara avrebbe comunque preteso, da parte di Pegaso, l’acquisto delle maglie già prodotte a 4 euro al pezzo, per mandarle poi al macero. Non solo. Alcuni funzionari della società torinese avrebbero scoperto che, in realtà, alcune di quelle magliette già prodotte sarebbero finite in vendita, alla cifra di 40 euro, nel museo di Cristiano Ronaldo. Una vicenda dai mille risvolti che Pegaso intende risolvere sia in sede penale che civile, sostenendo di aver ottenuto legalmente la licenza all’utilizzo del marchio del calciatore.





