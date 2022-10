L'Atalanta scappa con Lookman e Muriel, l'Udinese rinasce con Deulofeu e Perez. Alla Dacia Arena finisce 2-2

Non poteva non esserci spettacolo alla Dacia Arena tra due squadre meravigliose, che non muoiono mai. Il rammarico è tutto per l'Atalanta che passa con Lookman, raddoppia su rigore con Muriel e si fa raggiungere dal primo sigillo stagionale di Deulofeu e da Perez. Non è proprio una grande festa per Gian Piero Gasperini, che taglia quota 300 sulla panchina della Dea. La squadra di Andrea Sottil arriva a otto risultati utili di fila (il pari con la Salernitana e sei successi consecutivi prima di questo 2-2). La Dea sale a 21 punti confermandosi prima, ma è in attesa di Cremonese-Napoli. L'Atalanta conquista il doppio vantaggio con intelligenza e determinazione. Con due giocatori come Koopmeiners e Muriel che fanno la differenza. Sono loro a impostare il gioco della Dea.

L’Udinese cerca di fare buona guardia, ma in attacco è troppo timida. Non riesce a creare e Beto non è bravo a farsi trovare pronto. Così ad accedere il match è Lookman che all'improvviso pesca Muriel con un lancio di 60 metri, spaccando in due i friulani. Il colombiano regala poi un assist meraviglioso a Lookman, bravo a insaccare anticipando Makengo in corsa. È il segnale che l’Atalanta non vuole fallire questo match. Nella ripresa, infatti, doma l'aggressività degli avversari e si salva con Perez su una conclusione potente di Maehle, ma un minuto dopo Udogie stende Muriel in area e per l'arbitro Doveri è rigore. Sul dischetto si presenta proprio il colombiano, che firma il raddoppio.

Per l'Udinese sembra tutto finito. Gasperini inizia la girandola dei cambi togliendo i due marcatori, Muriel e Lookman. E i friulani rinascono. Due minuti dopo accorciano con una punizione di Deulofeu, che dopo ben sei assist segna il primo gol in questo campionato. Poi è Hateboer a salvare la Dea su un tiro a botta sicura di Udogie, ma l'Atalanta non può fare nulla sul 2-2 di Perez, che di testa anticipa Demiral finalizzando un assist di Pereyra. E nel finale Arslan fallisce il 3-2. Vince lo spettacolo ed entrambe, giocando così, sapranno stupire ancora.