Atalanta-Spal, dalle 20,45 Diretta Le formazioni ufficiali: in attacco c'è Zapata

Ultimo aggiornamento: 20:02

L'Atalanta viene da 3 vittorie casalinghe consecutive con 13 gol segnati e 2 soli subiti, in occasione del 3-2 sul Verona: poi, la doppia ''manita'' rifilata prima al Milan e poi al Parma. E a proposito di gol realizzati, in campo stasera il miglior attacco, 49 le reti dei bergamaschi, contro quello meno prolifico del torneo: solo 12 le marcature dei ferraresi fino a qui.Atalanta e SPAL si affrontano questa sera nel posticipo del lunedì sera che chiude il programma della 20esima giornata di serie A. Gli orobici hanno tutte le intenzioni di cominciare questa seconda parte del torneo sulla falsa riga di quanto fatto vedere nella prima metà, vale a dire tanto bel gioco, gol a grappoli e spettacolo; decisamente più delicata la situazione degli emiliani, chiamati a modificare un rendimento pessimo che li ha visti chiudere la prima parte di stagione all'ultimo posto.Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. GasperiniBerisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. All. SempliciLa Penna di Roma